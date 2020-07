En effet, pour éviter certaines affluences dans des endroits très fréquentés du pays, la mesure qui visait à accorder des trajets gratuits aux citoyens sera reportée en septembre. Pour rappel, le pass sera nominatif et mis à disposition de tout résident en Belgique de plus de 12 ans qui en fait la demande, les moins de 12 ans voyageant déjà gratuitement. Il sera utilisable sur une période de 6 mois, au rythme de deux trajets par mois (à partir de 9 h en semaine et pas pendant les week-ends du mois d’août). L’étalement de l’utilisation du pass sur 6 mois est appelé à garantir un meilleur étalement des flux de voyageurs. La SNCB a par ailleurs précisé que "l’action sera supportée par une campagne de communication accentuant le rôle du train comme mode de transport public à des fins touristiques, commerciales, récréatives, sociales et culturelles".

L’entreprise ferroviaire aurait d’ailleurs estimé que si seulement 2 millions de personnes réclament le pass, l’initiative coûtera près de 100 millions d’euros dont 4 millions rien que pour les frais administratifs.