Le mois de jeûne du ramadan débutera cette année ce vendredi 24 avril, a annoncé l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), à la suite d'une réunion jeudi du Conseil des théologiens.



L'EMB adresse à cette occasion "ses meilleurs vœux" à toute la communauté musulmane de Belgique et souhaite "que ce mois béni s'inscrive dans la sagesse, la patience et la solidarité, en particulier dans ce contexte de pandémie que nous vivons." L'EMB invite également les musulmans à profiter de ce mois "pour multiplier les prières envers les personnes malades, les défunts et toutes les familles endeuillées par la perte d'un ou plusieurs proches." A partir de vendredi et jusqu'à la prochaine nouvelle lune, les musulmans sont invités à s'abstenir de manger, boire, fumer et avoir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Le ramadan intervient cette année dans un contexte difficile, avec les mesures de confinement prises pour freiner le coronavirus qui perturberont certains rites. (