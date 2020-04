"J’appelle la communauté musulmane à respecter scrupuleusement toutes les recommandations en cette période de ramadan et de confinement. Tout rassemblement est interdit et je demande aux musulmans de ne pas perdre la tête et de continuer à respecter les règles pour contribuer à se protéger eux et leurs concitoyens ", plaide Salah Echallaoui, président de l’Exécutif des musulmans de Belgique. "Nous n’avons réclamé aucune faveur au gouvernement en cette période de confinement. Nous avons par contre demandé aux autorités de se montrer indulgentes. Et de comprendre que c’est pour nous un mois exceptionnel et que les gens se trouvent dans des conditions de jêune très difficiles." L’Exécutif des musulmans de Belgique a par ailleurs communiqué à ses fidèles une série de recommandations et aménagements sur les règles à adopter.

1 L’Exécutif demande de "ne pas attendre la fin de journée pour effectuer ses achats ", afin d’éviter les rassemblements devant les magasins de produits alimentaires.

(...)