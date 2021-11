La Cour des comptes s’est abstenue d’émettre une opinion sur le compte général 2020 de l’entité régionale bruxelloise "en raison d’incertitudes sur les recettes et les créances fiscales enregistrées dans les comptes". Cela ressort du récent rapport remis au Parlement bruxellois. Il est accablant. S’abstenir, dans le chef de la cour des comptes, constitue le jugement le plus négatif. Elle s’est également abstenue d’émettre une opinion pour le Siamu tandis qu’elle a remis une opinion défavorable pour parking.brussels et visit.brussels. Selon une analyse du journal De Tijd, les comptes bruxellois présentent de nombreux manquements, notamment une perte enregistrée à 777 000 euros dans les comptes des services du gouvernement bruxellois au lieu de 777 millions d’euros. Quelques zéros manquants qui font une fameuse différence…

"C’est une bévue sur laquelle nous allons enquêter", a annoncé le ministre bruxellois en charge du Budget Sven Gatz. " Matériellement, il n’y a pas de problème car l’argent est bien là, mais" cette erreur "est inacceptable ".

(...)