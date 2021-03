Entre le 13 et le 19 mars, 4.060 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 41 % par rapport à la semaine précédente. Sur la journée de lundi, 193 admissions ont été comptabilisées. C’est 8 de plus que la veille.

La situation est jugée préoccupante par le sommet du gouvernement.

Les experts du GEMS se sont réunis ce lundi soir pour finaliser un rapport qui sera transmis à Pedro Facon en fin de matinée. La note a été réclamée par Alexander De Croo en début de semaine afin d'évaluer l’impact des mesures décidées dans les écoles et de suivre l’évolution de l’épidémie.

La nécessité de passer au lockdown a été considérée comme une nécessité par la grande majorité des experts du groupe, nous dit-on. Ce n’est pas une surprise : Marc Van Ranst et Yves Van Laethem se sont déjà exprimés en ce sens ce lundi dans la presse.

Selon nos informations, ce rapport va plus loin que ce que préconisaient les experts vendredi dernier. Il ne préconise plus de passer au plan B, mais bien au plan C.