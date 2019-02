Abonnés V.S

Cela fait dix ans que Julien (prénom d’emprunt) travaille à Bruxelles Propreté. Et il n’a pas peur de le dire : "C’était mieux avant !"

En cause, les accrochages verbaux quotidiens avec les automobilistes pressés. "Ils se foutent complètement de notre travail. Au minimum, ce sont des coups de klaxon et des doigts d’honneur. Quand ils passent à la hauteur des chargeurs (ceux qui ramassent les sacs derrière les camions), ils ne se gênent pas pour leur demander de se presser ou de se mettre sur le côté. Ils ne comprennent pas que c’est notre boulot et qu’on leur rend service."

