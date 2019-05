Le secteur des soins de santé se heurte non seulement à un problème de recrutement, mais aussi et surtout à un problème de rétention. "Les infirmiers qui ne se sentent pas valorisés auront plus rapidement tendance à tourner le dos au secteur. Nous perdons ainsi un énorme potentiel. La charge de travail trop élevée et les tâches administratives qui pèsent sur leurs épaules torpillent l’appréciation des infirmières et leur bien-être. Si l’on veut garantir la qualité des soins, il ne faut pas perdre de vue la reconnaissance du personnel infirmier" , détaille Pascale Varillaer, manager général chez Express Medical.

(...)