Les deux années de crise sanitaire et les nombreuses règles qui en découlent ont sensiblement impacté les relations entre les enseignants et les élèves. Si les professeurs ont su faire preuve de résilience et de sang-froid face aux changements incessants dans les règles Covid, ils sont nombreux à communiquer leur ras-le-bol de "devoir jouer les gendarmes" avec leurs élèves, parfois au détriment de la pédagogie.

Port du masque obligatoire à partir de douze ans puis de six, respect des règles d’hygiène, aération des locaux… les profs consacrent en effet énormément de temps à faire respecter des mesures qu’ils n’ont pas choisies.

(...)