Ce vendredi, la tension causée par l’éventualité d’un reconfinement imminent était palpable jusque dans les salons de coiffure.

“Il y a beaucoup de monde depuis le début de la semaine. Le téléphone n’arrête pas de sonner et on a du mal à caser tous les rendez-vous. Généralement on termine de travailler à 19 heures mais ce soir on s’attend à fermer le salon plus tard. Beaucoup de clients qui avaient un rendez-vous prévu la semaine prochaine nous on demandé s’il était possible d’avancer de quelques jours”, explique Lucia,coiffeuse dans un salon de coiffure de la place Jourdan, tout en s’occupant du shampoing de Muriel, qui abonde : “J’ai avancé mon rendez-vous d’une semaine au cas où les salons seraient fermés sur ordre du gouvernement. C’est peut-être le dernier jour où se faire couper les cheveux est possible, j’ai donc voulu en profiter.”