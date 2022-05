Sous sa casquette d’avocat, Mischaël Modrikamen prépare une action collective contre les confinements successifs.

Ce mardi, c’est avec sa casquette d’avocat que Mischaël Modrikamen a reçu quelques journalistes pour présenter l’action en justice collective contre l’Etat suite aux confinements sucessifs. Les citations à comparaître devraient être lancées au mois de septembre.

Par cette action, Mischaël Modrikamen demande des comptes à l’Etat ainsi qu’aux personnes qui ont conseillé le gouvernement dans la prise de décision visant à imposer les lockdowns successifs. “En 2020 et 2021, les hôtels, café et restaurants, les métiers de contacts, le monde du spectacle et de la culture, du sport, de nombreux commerces, se sont vus brutalement imposer la fermeture pure et simple ou des restrictions qui ont lourdement impacté leurs activités. Des centaines de milliers d’indépendants, d’entreprises, d’associations, prospères, se sont du jour au lendemain retrouvées dans de lourdes difficultés, voire la précarité. Ces mesures étaient illégales, disproportionnées et surtout inutiles”, fustige-t-il.