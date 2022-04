À moins de trois mois des vacances d’été, sous une météo globalement clémente, les événements festifs se multiplient dans les écoles : fancy-fairs, soupers et fêtes des amis se succèdent pour le plus grand plaisir des parents et des enfants mais aussi pour remplir un objectif essentiel pour les établissements scolaires : renflouer les caisses pour financer des achats divers et variés.

L’école primaire Haillot à Ohey (province de Namur) espère ainsi récolter 4 000 euros cette année grâce à l’organisation de sa fancy-fair. Cet argent servira à payer une partie des classes de mer et les classes de neige des petits.