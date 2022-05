En fin d'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 18°C le long du littoral et 27°C en Gaume. En dehors des ondées orageuses, le vent sera faible d'est ou de direction variable, s'orientant en cours d'après-midi entre l'ouest et le sud-ouest en devenant modéré à parfois assez fort. Ce soir et la nuit prochaine, les dernières précipitations s'évacueront vers l'Allemagne et les Pays-Bas, puis le ciel se dégagera. Des nuages bas se formeront ensuite en cours de nuit. Les températures redescendront entre 7 et 13°C. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Samedi, le temps sera doux et généralement sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Les maxima varieront entre 16 et 20°C. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, faiblissant en fin de journée. Dimanche, le temps sera sec avec de belles apparitions du soleil, voilé par des nuages élevés. Maxima autour de 22°C. Vent faible de sud-sud-est, devenant modéré à la côte de secteur nord. Cette brise de mer y limitera les maxima à 17°C