En Belgique, 71 362 personnes bénéficient d’un revenu d’intégration sociale associé à un PIIS. Le PIIS, c’est un Projet Individualisé d’Intégration Sociale, soit un "contrat conclu entre CPAS et bénéficiaire afin de permettre à ce dernier, sur base d’un plan spécifique, de devenir plus autonome et ainsi de mieux reprendre le contrôle de sa vie. Cet outil d’accompagnement a pour objectif final la réinsertion sociale et, idéalement, la réintégration du bénéficiaire sur le marché de l’emploi", selon le cabinet de Denis Ducarme, ministre fédéral en charge notamment de l’intégration sociale.

(...)