Pour la deuxième fois en seulement quelques heures, le tunnel Kennedy a été le théâtre d'un accident de la route, qui provoque de gros encombrements sur le ring d'Anvers mercredi à la mi-journée.

Selon le Centre flamand de la Mobilité, quatre camions sont impliqués. L'accident n'a laissé qu'une voie libre dans le tunnel, entraînant ainsi des files sur toute la longueur du ring.

"Il s'agit en fait de deux collisions, impliquant à chaque fois deux camions, qui se sont produites l'une après l'autre", indique le Centre flamand de la Mobilité. "Il n'y a pas de victimes et seul un véhicule doit être tracté. Mais comme il n'y a qu'une seule voie libre dans le tunnel le plus fréquenté de Flandre, cela cause immédiatement d'énormes désagréments."

Le tunnel de Liefkenshoek du Ring 2, direction Gand, a temporairement été mis en accès gratuit. Le Centre flamand de la Mobilité conseille de ne pas emprunter le Ring 1 pour le moment.