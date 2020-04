"On consomme en deux semaines nos stocks prévus pour une année", rapporte un médecin hospitalier.

L’Alliance européenne des hôpitaux universitaires tire la sonnette d’alarme : les hôpitaux sont menacés "par une pénurie aiguë de médicaments essentiels au traitement des patients Covid-19 en soins intensif". Et d’appeler à renforcer la collaboration entre les décideurs régionaux, nationaux et européens, afin d’optimiser la fourniture des équipements médicaux nécessaires au traitement des patients en soins intensifs.

Si certains hôpitaux en France n’ont plus que deux semaines de réserve pour certains médicaments, qu’en est-il de la situation chez nous ? "Par rapport à d’habitude, on constate une hausse sur la consommation de certains médicaments dans les hôpitaux. Mais nous prenons toutes les mesures pour éviter cette pénurie, on tient à l’œil les stocks dans l’ensemble des hôpitaux du pays. Depuis qu’on sait que l’épidémie de Covid-19 devait arriver en Belgique, des mesures ont été prises", rapporte le service de presse de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Une situation sous surveillance

Ainsi, afin de limiter les risques, des stocks stratégiques sur les produits manquants et une distribution contrôlée est effectuée. "Cela signifie que tout est surveillé au niveau de la répartition en fonction des besoins et que les hôpitaux ne peuvent pas faire de gros stocks pour ne pas en pénaliser d’autres."

Afin de connaître l’état des lieux de la situation en interne, nous avons interrogé Yannick, médecin hospitalier au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. "Le traitement administré auprès des patients est tellement lourd qu’en deux semaines, on utilise le stock de certains médicaments qu’on termine normalement en une année ! En soins intensifs, on en a un toutes les deux semaines normalement mais ici, il y en a 10 par unité à la fois. Ces gens-là doivent donc être endormis et paralysés pour d’autres afin qu’ils n’aient pas mal. La consommation de médicaments est énorme, que ce soit de la morphine, des sédatifs en continu pour le confort du patient quand il se réveille ou encore d’autres médicaments en plus pour maintenir la tension à un niveau suffisant par exemple et s’assurer que les poumons restent bien actifs. Ce qui est sûr, c’est qu’on constate qu’on commence doucement à manquer de certains médicaments."

L’étude de l’Alliance des hôpitaux universitaires (EUHA) montre d’ailleurs que les stocks de médicaments utilisés pour traiter les patients Covid-19 en soins intensifs sont préoccupants : relaxants musculaires, sédatifs, médicaments antidouleur seront rapidement épuisés, "de quelques jours à deux semaines maximum, dans les hôpitaux EUHA les plus touchés".