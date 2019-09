Le vol d'essai prévu avec un drone médical entre les hôpitaux anversois UZA et GZA Sint-Augustinus n'a pas pu avoir lieu mercredi après-midi en raison de fortes rafales de vent.

Le roi Philippe était présent à l'UZA et a découvert le projet. Le roi Philippe s'est rendu mercredi à Edegem pour le premier vol d'essai du projet Helicus Aero qui collabore avec les réseaux d'hôpitaux GZA, ZNA et Helix et qui permettra à des drones de transporter des préparations médicales, des échantillons organiques et tissus humains entre les différents hôpitaux.

Le drone aurait dû décoller d'une plateforme du toit du GZA à Anvers et atterrir sur le toit de l'UZA à Edegem à quelques kilomètres. Mais le vol d'essai n'a pas pu avoir lieu. "Pour raisons de sécurité, nous avons décidé voici quelques heures d'annuler le vol. Le premier vol d'essai aura lieu dans quelques jours."

Selon Geert Van Handenhove, responsable du centre "command and control" chez Helicus, les fortes rafales de vent ont entraîné cette annulation. "La vitesse du vent à 24 km/h n'était pas un problème en soi pour le drone, mais nous avons enregistré des rafales allant jusqu'à 45 km/h. À une altitude de 90 mètres, le vent est encore plus fort."

A l'avenir, de telles rafales ne poseront pas de problème aux drones médicaux, mais les organisateurs souhaitaient de meilleures conditions pour le premier vol. "Lorsque vous survolez des zones urbaines et que vous décollez et atterrissez sur un toit, vous ne pouvez prendre aucun risque", ajoute Geert Van Handenhove.