Une élection, au Royaume de Belgique, se déroule en deux temps. Les électeurs décident du dénouement de la première mi-temps. La seconde se décide au gré des négociations entre les présidents de parti, sous la supervision du Roi. Ce dernier commence par les consultations royales. Il s’agit de l’étape à laquelle nous nous trouvons actuellement. Le roi Philippe reçoit une série de personnalités en audience afin de déterminer les possibilités de formation d’un nouveau gouvernement.

Le Roi désigne ensuite un informateur ou un formateur. L’informateur doit vérifier comment une majorité peut être dégagée et avec quels partenaires. Il en fait rapport au Roi et conseille ce dernier quant à la désignation d’un formateur. La procédure est assez opaque. La latitude laissée au souverain apparaît comme assez large tant il paraît difficile de prédire qui sera nommé informateur, puis formateur et donc Premier ministre.

Cela nous amène à plusieurs questions.

1. Le Roi a-t-il un vrai pouvoir politique de décision ?