Quoi qu'il en soit, la décision revient au Roi Philippe qui a entamé des consultations avec les présidents des différentes formations politiques. Après avoir reçu Georges-Louis Bouchez (MR) et Gwendolyn Rutten (Open Vld), le souverain a rencontré Joachim Coens (CD&V). C'est au tour à présent de Bart De Wever (N-VA). Le bourgmestre d'Anvers sera suivi par Meyram Almaci (Groen).

Paul Magnette a demandé au souverain ce lundi 9 décembre d'être déchargé de sa mission d'informateur. L'homme qui menait les discussions depuis plus d'un mois a estimé "avoir identifié des priorités" et "avoir commencé à trouver des solutions sur des sujets très importants". L'horizon n'est toutefois pas encore dégagé au fédéral où la piste d'un gouvernement arc-en-ciel ne réjouit pas tout le monde. Le CD&V, notamment, a fait connaître ces derniers jours son manque d'enthousiasme à l'idée de monter dans un gouvernement sans la N-VA. Plus encore, son tout nouveau président, Joachim Coens, a estimé qu'il serait logique que le leader des nationalistes flamands se voit, à son tour, confier une mission royale.