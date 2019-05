Louis Michel, interrogé par Matin Première, l’a assuré : "Le pays n’est pas ingouvernable, on trouvera une solution."

C’est justement ce que le roi Philippe s’attelle à trouver, tout en évitant de plonger le pays dans une longue crise.

Il a réalisé ce mardi le second tour de consultations sur fond de situation de plus en plus compliquée au fédéral. Il a reçu hier les responsables d’Ecolo, de Groen et du CD&V, le président de Défi, du S.PA, mais aussi Olivier Maingain, la présidente de l’Open VLD, Gwendolyn Rutten.

Lundi, le Roi avait déjà reçu Bart De Wever et Elio Di Rupo, outre Charles Michel ainsi que les présidents de la Chambre et du Sénat.

Les audiences reprendront ce mercredi, avec Maxime Prévot, président du CDH, à 8 h 45.

Avec cette question qui brûle les lèvres, en Flandre, comme dans le sud du pays : le Roi recevra-t-il le Vlaams Belang, l’indiscutable gagnant de ces élections ? Le Palais (...)