Dans La Libre Belgique du mardi 3 décembre, Germain Mugemangango, porte-parole du PTB affirme qu’un député PTB touche "entre 2 200 et 2 300 euros par mois, alors qu’un autre député en touche au moins 6 000". Rien de bien mirobolant a priori. En revanche, le montant évoqué par le porte-parole du parti de gauche est nettement supérieur au salaire de 1 500 euros annoncé par Raoul Hedebouw. Une contradiction qui n’a pas échappé à plusieurs observateurs.

"Au fil du temps, le salaire des députés PTB n’a pas cessé d’augmenter, si on en croit les interviews des membres du parti. Au départ, il était question de 1 400 euros par mois. Puis en mai 2015, on est passé à 1 800 par mois et maintenant, Germain Mugemangango parle d’un salaire de 2 300 euros par mois. Ce n’est pas énorme en comparaison avec ce que touchent les députés des autres partis mais c’est quand même une augmentation importante", note le chroniqueur Michel Henrion.

