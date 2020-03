C’était le lundi 2 mars. Ce jour-là, le Docteur Philippe Devos publiait son scénario du pire. 850.000 personnes infectées et plus de 30.000 morts en Belgique. Nous sommes alors au premier jour de rentrée des classes après une semaine de congé de carnaval. C’était il y a deux semaines. Cela paraît une éternité tant les choses ont changé depuis. La publication du Docteur Devos provoque ce jour-là un tollé. Tant du côté des spécialistes que des politiques et de la population. Personne n’y croit et surtout, tout le monde se moque du président de l’Absym, par ailleurs chef des soins intensifs au CHC Liège.