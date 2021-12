Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du Comité de concertation, il a rappelé que les restrictions étaient le fruit d'une délicate recherche d'équilibre, avec entre autres pour but de préserver au maximum l'enseignement.

"Les mesures que l'on prend aujourd'hui nous permettront d'ouvrir les écoles et de revenir pour tous les enfants, étudiants et élèves à 100% en présentiel en maternelle, primaire et secondaire. C'est un élément très, très important pour l'apprentissage des enfants, mais aussi pour leur besoin de contacts, pour la cohésion sociale", a indiqué le ministre-président francophone.

"Dans l'enseignement supérieur, les ministres continueront avec l'ensemble des établissements à pouvoir organiser les examens comme c'était prévu, mais aussi le retour des cours".