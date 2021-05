Le 23 avril dernier avait été présenté par le gouvernement fédéral comme étant “le” rendez-vous (Comité de concertation) consacré à la culture, au sport, à l’événementiel et à l’Horeca (l’ouverture des terrasses plus précisément). Les espoirs ont rapidement été douchés, avec pour seule perspective la date du 8 mai, à partir de laquelle des événements culturels peuvent se tenir uniquement en extérieur pour 50 personnes. Les projections pour juin (possibilité d’accueillir du public en intérieur, notamment) étant conditionnées au nombre de patients Covid en soins intensifs. Pour l’ensemble du secteur culturel, c’est donc le même constat depuis plus d’un an : “Le gouvernement persiste à considérer la culture comme étant ‘non-essentielle’, l’utilisant comme ‘sa’variable d’ajustement”.

Face à “l’acharnement du gouvernement fédéral”, le secteur culturel a donc décidé de faire appel à la justice. Ce jeudi 6 mai, un groupe de fédérations et de personnes physiques et morales, représentatif du secteur culturel dans son ensemble (40 requérants - liste ci-dessous), a introduit une action en référé contre l’État, a-t-on appris jeudi soir. C’est “un ultime espoir d’obtenir sans autre délai la reprise des activités culturelles avec public en intérieur et en extérieur”.

“Cette action vise non seulement à faire constater l’illégalité des mesures imposées, à l’instar d’autres décisions rendues récemment en ce sens, mais également – et peut-être surtout – à dénoncer l’absence de proportionnalité desdites mesures, dès lors que de nombreuses études scientifiques démontrent l’absence de risque de contamination dans les lieux culturels.” Par ailleurs, “le secteur dénonce également la discrimination dont il est victime depuis le début de la crise”. “Aujourd’hui, les choix ne sont plus uniquement sanitaires, mais bien politiques. Le secteur culturel ne peut plus accepter les décisions de nos gouvernants : elles ont trop de conséquences sociales, économiques et démocratiques.”

Liste des requérants

1. Artistes United

2. Chambre Des Théâtres Pour L'enfance Et La Jeunesse (CTEJ)

3. Fédération Des Conteurs Professionnels

