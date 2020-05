Face à l’urgence du secteur culturel frappé par la crise sanitaire, la séance en commission de la Chambre de mardi - houleuse, déchirée souvent entre partis flamands et francophones-, n’a fait encore que peu d’avancées: accord, mais seulement en première lecture, d’une extension du droit au chômage temporaire pour les artistes au moins jusqu’au 31 décembre et proposition de suppression du non-cumul entre chômage et droits d’auteurs mais soumise à l’avis du Conseil d’Etat. Mercredi, la proposition de soutien au secteur culturel proposée par François De Smet (DeFI) a été jointe aux autres propositions de loi.

Tout l’ensemble (les quatre textes de propositions) est donc à ce stade renvoyé à la réunion de la commission des Affaires sociales de la Chambre qui se tiendra toute la journée de vendredi 29 mai.

Les 15 noms

On y a auditionnera (les séances peuvent être suivies en direct) 15 personnalités du secteur culturel, ainsi que les directeurs de l’Onem et de l’ONSS, chargés d’éclairer les députés.

Voici leurs noms: Georges Carlens, administrateur général de l'ONEM; Karel Deridder, directeur général des services de l’Inspection sociale de l’ONSS; Frédéric Young, directeur SACD; Pierre Dherte, président Union des artistes du Spectacle; Lorenzo Chiandotto, fondateur de l’ATPS (association de techniciens professionnels du spectacle); Samuel Tilman, réalisateur, producteur et metteur en scène; Fabian Hidalgo, Rassemblement des Intermittents du Secteur des Arts. Et l’après-midi: Bruno Schaubroeck, Alliance Belgian Event Federations; Fabrice Murgia, directeur du Théâtre National; Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre Le Public; un représentant du KVS; Robrecht Vanderbeeken, représentant de la CGSP Culture; un représentant de l'Oko (Overleg kunstenorganisaties); Françoise Havelange, coordinatrice à la FEAS (fédération des employeurs des arts de la scène); un représentant du Cultuurloket.

La question reste: le secteur sera donc auditionné, mais sera-t-il entendu à la fois sur l’urgence nécessaire de l’aide et sur les améliorations structurelles à apporter au statut de l’artiste.