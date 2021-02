Par voie de communiqué, son cabinet explique que le cadre législatif des politiques culturelles "doit évoluer pour mieux correspondre aux réalités culturelles sur le terrain". Avec pour mission de soutenir les disciplines émergentes comme l’humour sous toutes ses formes (du stand-up aux spectacles de comédie en passant par des matchs d’impro, plateaux d’artistes ou scènes ouvertes) et de décloisonner la culture. C’est dans ce cadre qu’un groupe de travail avec des acteurs-clés du milieu a été mis en place. Il sera composé d’humoristes (comme Vincent Taloche, Sandra Zidani ou encore Manon Lepomme), de gestionnaires de salles (comme Le Kings of Comedy Club et Le Théâtre de la Toison d’or) ou encore de personnes actives dans la production et la diffusion de spectacles d’humour. Ce groupe de travail s’est réuni une première fois et le fera une fois par mois. P.-Y.P.