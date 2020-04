Crise du coronavirus et indice des prix des matériaux de construction: le secteur, par la voix de la Confédération Construction, se plaint mercredi d'être "puni deux fois".

L'indice I des prix des matériaux de construction, publié mardi, a baissé de 2,4% entre février et mars 2020. Entre octobre 2018 et février 2020, ce même indice avait diminué de 7%. Selon les calculs de la Confédération Construction, l'indice I a baissé de 10,4% entre octobre 2018 et février 2020, alors que les entreprises ressentent, elles, une hausse des prix des matériaux. "Concrètement: pour les chantiers pour lesquels une offre a été soumise en octobre 2018, la révision d'aujourd'hui est calculée sur la base d'une baisse de 10% de l'indice des prix des matériaux de construction, malgré le fait que le coût des matériaux effectivement achetés par les entrepreneurs ait augmenté de quelques pour cent depuis lors. Il est clair que les entreprises ne pourront alors plus couvrir leurs frais", regrette la Confédération Construction, qui parle de situation "inacceptable" vu le contexte.

La différence entre l'évolution de l'indice et celle des coûts des entreprises est liée à la composition de l'indice des prix des matériaux de construction, selon l'organisation sectorielle. En Belgique, ces prix sont basés sur les matériaux bruts (le bois par exemple), alors que les entreprises achètent aujourd'hui bien plus de produits transformés (comme des fenêtres), précise-t-on. La Confédération Construction demande que des "mesures d'urgence" soient prises afin d'empêcher que la situation ne s'aggrave dans les prochains mois.