Le secteur des jeux de hasard n'est pas favorable à une interdiction de la publicité en la matière.

Entendus mercredi par la commission Justice de la Chambre, plusieurs de ses acteurs ont en effet plaidé pour son maintien afin d'empêcher les joueurs de se diriger plutôt vers l'offre illégale en ligne, très importante et pas du tout régulée comme l'est l'offre légale.

La commission a souhaité connaître le point de vue du secteur sur différentes propositions de lois visant à revoir l'encadrement des jeux de hasard.

La Commission des jeux de hasard, régulateur du secteur et qui dépend du SPF Justice, a ainsi appuyé son argumentaire sur son opposition à l'interdiction de la publicité avec l'exemple italien, où celle-ci est entrée en vigueur l'année dernière. Il apparait que l'impact y est "très très réduit", selon sa présidente Magali Clavie. Les mises n'y ont en effet pas été réduites, une part des joueurs s'est détournée vers des sites illégaux et les opérateurs y ont fait preuve de beaucoup de créativité pour contourner l'interdiction, notamment via les réseaux sociaux.

De son côté, Emmanuel Mewissen, patron d'Ardent Group, l'un des acteurs privés du secteur, reconnaît une présence importante de la publicité autour des consommateurs ces dernières années. "Sans doute beaucoup trop même", concède-t-il. Les opérateurs n'ont pas été malins et ont manqué de concertation, à l'entendre.

Plutôt qu'une interdiction, il se dit dès lors en faveur d'une limitation importante de la publicité. Il faut agir de manière raisonnable et avec prudence, met-il en garde. "Tout ce qui va renforcer le secteur illégal va diminuer la protection du joueur."

Même son de cloche pour la Belgian Association of Gaming Operators (Bago), une association des principaux opérateurs de jeu privés en Belgique et qui représente 60 à 70% du marché. "Nous sommes d'accord qu'il y a eu une offre démesurée et qu'il faut la limiter", a ainsi confié son représentant Tanguy Laudelout.

La publicité est cependant nécessaire pour canaliser le joueur vers une offre légale et une interdiction totale n'est dès lors pas souhaitable, a-t-il ajouté, prenant exemple sur ce qui se passe aux Pays-Bas. D'après Bago, dans le cas contraire, le marché illégal dépasserait le marché légal en cinq ans.

Pour canaliser de manière efficace les joueurs, particulièrement ceux à risque, il faut une approche technologique appropriée et sophistiquée quant aux données dont disposent les opérateurs, dans le respect de la vie privée, a plaidé François le Hodey, patron du groupe de presse IPM, dont fait partie le site de paris en ligne Betfirst.

Cela permettra de prévenir et traiter l'addiction, notamment en générant des messages de sensibilisation, avant une interdiction d'accès aux jeux de hasard si nécessaire. Il faut, dans ce cadre, une politique efficiente, via une approche concertée, pour conserver les joueurs dans l'écosystème local, a-t-il résumé.

Afin de mieux appréhender la problématique de la dépendance au jeu, plusieurs acteurs ont plaidé pour une étude scientifique sur la question. "Nous connaissons très bien le comportement en ligne de nos plus de 600.000 joueurs en ligne", a ainsi relevé Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie nationale. "Dans le respect de la vie privée, on pourrait se pencher sur les analyses de jeu pour voir comment joue un Belge lambda en ligne. Quel est son comportement en termes de dépenses par exemple? Mais ce type d'approche scientifique fait défaut actuellement", constate-t-il. "Le secteur du jeu a accès à pleins de serveurs et de données et on n'en fait strictement rien", déplore-t-il encore.

Un plaidoyer qu'ont appuyé plusieurs autres intervenants, tout comme celui d'avoir un régulateur fort, indépendant et disposant de davantage de moyens financiers. Cela permettra d'assurer que les opérateurs disposant d'une licence sont contrôlés et fiables, de lutter efficacement contre les offres illégales et d'ainsi protéger le consommateur.