Dans les signitaires, on retrouve aussi bien les tour-opérateurs, via l’ABTO, les agences de voyages, des fédérations néerlandophones, des représentants de compagnies aériennes ou encore les aéroports de Charleroi et Bruxelles. "Notre secteur a été, et est toujours, particulièrement touché, avec un trafic de passagers en baisse de 36 % en 2021, par rapport au niveau de 2019. Avant la crise, le secteur du tourisme et des voyages représentait 10,4 % du PIB mondial et 5,6 % du PIB belge. De plus, il représentait environ 10 % de l’emploi mondial et 6,5 % de l’emploi total en Belgique. Le dynamisme de l’économie belge et son rayonnement international dépendront en grande partie de la possibilité pour tous ceux qui le souhaitent de pouvoir à nouveau voyager rapidement et sans contraintes au sein de l’Union européenne, ainsi qu’entre la Belgique et les grands marchés internationaux, rappellent-t-ils dans cette lettre. Actuellement, les touristes entièrement vaccinés ou rétablis venant d’une zone à très haut risque en dehors de l’Union européenne ou de l’espace Schengen ne sont pas autorisés à se rendre en Belgique à moins de respecter une quarantaine de 10 jours et de se faire tester à l’arrivée et au jour 7 après leur arrivée."

Selon eux, ces mesures doivent prendre fin dès le passage en code jaune, de même que le fait de déconseiller aux Belges de se rendre dans certaines zones. " Nous appelons à lever les restrictions supplémentaires pour, au moins, les personnes entièrement vaccinées et rétablies. En effet, plusieurs pays ont récemment annoncé la levée des restrictions, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, qui n’exigent plus de tests pour les personnes entièrement vaccinées.