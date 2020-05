Le secteur infirmier a réagi aux propos de Maggie De Block.

Ce lundi, la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block a proposé de réorienter des demandeurs d'emploi en infirmier gratuitement. Une sortie médiatique qui fait grand bruit et qui a le don d'étonner le secteur infirmier. Interrogée par nos confrères de la RTBF, Alda Dalla Valle, infirmière, cheffe du service des urgences à Epicura Hornu et présidente de la Fédération nationale des infirmières de Belgique (FNIB), tient à rappeler quelques modalités comme le nombre d'années d'études à effectuer pour être diplômé en soins infirmiers (4 ans) à la ministre et juge que cette dernière "sort des formules magiques" et que l'on "ne devient pas infirmier en un coup de baguette magique".

Selon la présidente de la FNIB, l'appel du pied lancé par Maggie De Block pour que certaines personnes se reconvertissent en infirmier n'est pas utile. "Cette personne n'attend sûrement pas une impulsion de la ministre pour se lancer", explique Alda Dalla Valle. "Maggie De Block avait déjà fait la même proposition il y a quelques années quand les banques ont licencié du personnel. On se demande vraiment s'il y a une réflexion du côté de la ministre".

La proposition de Maggie De Block vise un élargissement aux demandeurs d'emploi du projet "Formation 600", qui permet aux personnes travaillant dans un hôpital, un collaborateur administratif par exemple, de se reconvertir en infirmier gratuitement. Le souci est que le budget accordé pour ce projet a ses limites et que beaucoup de personnes ne peuvent être sélectionnées à l'heure actuelle par manque de place à cause d'un budget restreint.

Yves Hellendorff, le secrétaire national de la CNE Non-marchand indique que le débat n'est pas neuf à ce sujet. "Des discussions sont en cours pour dégager jusqu'à 10% des 400 millions d'euros prévus dans le Fonds "Blouses blanches", et affecter ce montant à de la formation." Ce dernier insiste toutefois sur le fait que le Fonds "Blouses blanches" n'est, de base, pas destiné à ce type d'intervention financière. "Il y a une limite qu'on ne franchira pas: on ne va pas financer via le Fonds "Blouses blanches" les plans de restructuration des entreprises qui licencient. L'argent public ne sert pas à ça!"