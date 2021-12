Ce plan d'actions avait été réclamé par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), dans la foulée de l'affaire Conings, qui avait aussi entraîné le départ du chef du SGRS de l'époque, le général-major Philippe Boucké. Entré en fonction le 23 août après avoir piloté, comme chef du département des opérations et de l'entraînement de la Défense, l'opération Red Kite d'évacuation de ressortissants de Kaboul après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, l'amiral Robberecht a ensuite pris le commandement du SGRS.

"Ce qui m'a permis de voir la seconde semaine de Red Kite du côté du renseignement", a-t-il confié samedi à l'agence Belga pour sa première rencontre avec la presse depuis son entrée en fonctions. L'amiral a profité du jour de Noël pour aller à la rencontre de son personnel mobilisé, 24 heures sur 24 et sept jours par semaine, au sein de plusieurs départements: le centre de situation, le centre satellitaire - désormais qualifié de "centre géospatial de la Défense" ou GEO INT et abonné aux images de "très haute résolution" fournies par les satellites-espions français CSO 1 et 2 - et le centre de communications, en contact avec tous les détachements belges déployés en opération à l'étranger.

"Plusieurs dizaines de personnes", militaires et civils, sont ainsi de permanence "H24" pour assurer la sécurité de la Belgique et échanger des informations avec les alliés de l'Otan et des pays partenaires, a expliqué l'amiral Robberecht.