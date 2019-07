Le siège du Vlaams Belang à Bruxelles a été recouvert d'une substance rouge dans la nuit de lundi à mardi.

La façade et le portail du bâtiment de la place Madou sont couverts de matière rouge. Le président du parti Tom Van Grieken a réagi sur Twitter: "Quand on n'a plus d'arguments...En pratique, la haine et l'intolérance viennent toujours de la gauche 'tolérante'. Ca ne fait que nous motiver !"