DH.be devient DH Les Sports+ : une nouvelle présentation plus claire, plus moderne pour vous accompagner au quotidien, quel que soit le support sur lequel vous nous consultez

Dans une volonté de clarifier notre offre éditoriale, mais aussi de maximiser le confort de nos internautes et de nos abonnés numériques, le site web de La Dernière Heure se drape ce matin de ses nouveaux habits et de ses nouvelles couleurs. DH.be devient DH Les Sports+. Il n'est pas question d'une révolution, mais d'une évolution afin d'ancrer, davantage encore, l'univers de La Dernière Heure dans son époque.

Si la structure de notre site reste sensiblement la même, c'est la qualité de navigation que nous avons souhaité améliorer, de même que la présentation globale du site, plus claire et plus aérée, peu importe le support sur lequel vous nous suivez (smartphone, tablette, ordinateur, radio). Après le lancement réussi de notre site 100% dédié aux sports il y a un peu plus d'un an, vous retrouverez plus facilement votre porte d'entrée vers cette plate-forme 100% dédicacée au football, au cyclisme, au tennis, à l’athlétisme, au hockey, au rugby, au basket-ball, aux sports moteurs mais aussi à des disciplines qui ont moins voix au chapitre médiatique, mais qu'il nous tient à coeur de couvrir, comme l'eSport, par exemple.

Notre mot d'ordre ? Apporter de la plus-value pour nos lecteurs et abonnés

Si les équipes techniques et graphiques se sont mobilisées pour vous délivrer nos infos de la manière la plus agréable possible, la rédaction s'est mise au diapason, en respectant nos mots d'ordre : vous délivrer l'info au moment où elle se passe (La DH, c'est toujours du direct), de manière vérifiée, sur tous les secteurs qui font bouger les lignes de l'actualité nationale, locale, internationale et sportive. Interviews, analyses, éditos, infos exclusives ou dossiers fouillés, plus encore demain qu'aujourd'hui, seront les boussoles de notre manière de travailler, tant sur les sujets sociétaux et politiques, que les faits divers, le sport, l'actualité conso, lifestyle ou magazine.

Ce nouveau site, pensé pour mieux mettre en valeur les contenus multimédia (grandes illustrations, vidéos, infographies dynamiques,...) est aussi l'occasion, dans un monde où l'info fourmille sans discontinuer, de mettre en avant nos rédacteurs et leur expertise, en toute transparence. Vous pourrez désormais cliquer sur la biographie de nos journalistes, et approfondir les sujets qu'ils ont eu l'occasion de couvrir et de développer.

A l'heure où La DH touche, au quotidien, plus de 420.000 visiteurs uniques chaque jour, nous prenons plus à coeur que jamais la mission d'information qui nous est confiée.

Merci de votre fidélité !

