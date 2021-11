Depuis plusieurs jours, la Cop 26 bat son plein à Glasgow. Un sommet très attendu par la population qui attend plus que des mots, mais bien des actions dans les années à venir. Une étude menée par la Banque Européenne d’Investissement prouve d’ailleurs que la population est très sensibilisée à cette cause, même si elle ne croit plus vraiment en l’action de nos gouvernements fédéraux et régionaux.