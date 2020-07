Le président Conner Rousseau a toutes les cartes en main. Le pas à franchir reste difficile mais il pourrait dire “oui”.

Le psychodrame autour de l’IVG aura été de (très) courte durée. Les positions sont claires désormais : le CD&V fait de ce dossier éthique une question de gouvernement. De même, le MR ne compte pas renoncer à son ADN : sur ces questions, les députés peuvent faire valoir leur liberté de conscience, le parti ne donne pas d’instruction de vote. Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez ont pu s’expliquer vendredi et, après la suspension des discussions fédérales annoncée par les démocrates-chrétiens flamands, irrités jeudi soir par l’attitude des libéraux francophones, le trio composé du président du MR, du président du CD&V et du président de l’Open VLD a pu reprendre le travail. Le deal ?