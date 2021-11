Le ministre-président flamand Jan Jambon a appelé ce mercredi à attendre les effets des mesures qui ont été décidées la semaine dernière par le Comité de concertation. Pourtant, c’est bien dans la région flamande que le nombre de contaminations explose, les gouverneurs pressent d’ailleurs les autorités à prendre des mesures supplémentaires. En Flandre-Orientale, où le nombre de contaminations a augmenté de 79,7% au cours de la semaine écoulée, les autorités provinciales ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

Ainsi, les fêtes et autres événements qui ne sont pas organisés dans un cadre professionnel sont suspendus pendant quatre semaines, ont fait savoir mardi les autorités provinciales. L'interdiction, qui entrera en vigueur vendredi, concerne notamment les activités de mouvements de jeunesse et de clubs de sport. Du côté de la situation sanitaire, l’envolée dans les chiffres se poursuit. On note ce lundi 353 admissions à l’hôpital, on a donc dépassé le pic de la troisième vague, ce qui constitue également un record sur l’année 2021. Et plus de 650 patients Covid-19 se trouvent en soins intensifs, soit le nombre le plus élevé depuis le 12 mai dernier. Et à côté de ça, l’augmentation n’est toujours pas stoppée.

Face à cette situation, les experts appellent à la mise en place urgente de nouvelles mesures. “La situation est grave, le système entier menace d’imploser, alerte Erika Vlieghe, la présidente du GEMS. On peut voir le cri de désespoir des

(...)