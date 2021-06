Annulées l’année passée en raison de l’épidémie de Covid, les épreuves du CEB auront bien lieu cette année à partir de jeudi. Au programme des élèves de primaire lors de cette première épreuve : l’écoute, l’écriture et les solides et figures. Le vendredi 28 juin, ce sont les compétences en lecture et en éveil qui seront testées. Le 21 juin, les élèves se soumettront à un test en lecture fictionnelle et devront montrer l’étendue de leurs connaissances en grandeurs. Enfin, dernier jour de test, le mardi 22 juin, les élèves seront interrogés sur leurs connaissances en sciences et en opérations mathématiques.

Si pour la plupart des élèves, les épreuves du certificat d’études de base se passent sans encombre, pour d’autres, elles sont source d’angoisse et de stress. Jeanne Sompo, enseignante, coach et massothérapeute, reçoit de nombreux enfants pour cette raison.