Felix de Mérode, le directeur de l’Ecole Européenne de Bruxelles Argenteuil, prépare activement sa sixième rentrée scolaire. Projet pilote et première école agréée en 2016, l’endroit et l’enseignement séduisent de plus en plus les familles. De 19 élèves lors de l’inauguration, elle devrait accueillir environ 320 élèves pour ce cursus 2021-2022.