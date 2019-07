Dans les supermarchés on est tombé sur des personnes qui cherchent à se rafraîchir lors qu’ils s’occupent de quelque chose d’utile.

Un employé de l’Aldi d’Auderghem confirme d’ailleurs que ses clients sont plus à l’aise et prennent leur temps pour se rétablir de la chaleur . « Ce n’est pas à cause de la canicule que je vais au magasin, mais comme je suis ici et qu’il fait agréable, je traîne un peu », avoue un client.

Sur la chaussée de Wavre, on trouve également des filiales de Colruyt et de Delhaize. Et là, la tendance est inverse. « Il fait en effet très calme, mais c’est parce que les gens font leurs courses le matin ou le soir pour éviter la chaleur », affirme le responsable du Delhaize. Pareil dans la section réfrigérée de Colruyt : « Je fais que mes courses, monsieur. »