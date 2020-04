D'après une enquête à grande échelle menée par le cabinet de conseil BDO, neuf employés et cadres belges sur dix veulent faire du télétravail 1 à 3 jours par semaine après l'assouplissement des mesures de confinement du coronavirus. Problème, plus de la moitié des entreprises n'ont pas de politiques adaptées pour.

Depuis la crise sanitaire causée par l'épidémie de Coronavirus, les mesures de confinement imposées par le gouvernement ont obligé les entreprises à se réinventer en matière d'organisation et de management. Ainsi, du jour au lendemain, des milliers de travailleurs se sont retrouvés confinés avec leur ordinateur portable. Le télétravail s'est donc généralisé. Selon une étude de l'UAntwerpen sur les changements de comportement au sein de la population, De plus en plus de Belges travaillent depuis chez eux en raison de la crise du coronavirus.

D'ailleurs, sur base d’une enquête à grande échelle menée par le cabinet de conseil BDO auprès de plus de 1.000 Belges en collaboration avec HR Square, neuf employés et cadres belges sur dix veulent faire du télétravail 1 à 3 jours par semaine après l'assouplissement des mesures de confinement du coronavirus. 6 sur 10 veulent travailler de chez eux 2 jours ou plus. Alors, nouvelle norme en matière d'organisation dans les entreprises le télé-travail ? Ou mode temporaire contrainte par la crise ? "C'est encore un peu tôt pour le dire mais on remarque d'après l'étude que la volonté des entreprises est là. Faire du télétravail deux ou trois jours par semaine serait la durée idéale pour les employés interrogés. Avec la situation actuelle, on voit bien que cette méthode employée à full time n'est pas saine pour tout le monde et que les rapports sociaux manquent très vite", indique Geert Volders, partenaire de BDO Strategy & Transformation.

Note intéressante, avant que le coronavirus ne débarque en Belgique, près de 6 Belges sur 10 ne travaillaient pratiquement jamais de chez eux. 1 personne sur 3 travaillait régulièrement à domicile et seulement 11 % télétravaillaient deux jours ou plus par semaine. Cette situation ne semble plus être d’actuailté après la crise du coronavirus, maintenant que les travailleurs ont goûté au travail à domicile. Et pour revenir à l'enquête, près de la moitié (44 %) de tous les répondants ont indiqué qu'ils souhaitaient travailler à domicile en moyenne 2 jours par semaine. 18% souhaiteraient télétravailler plus de 2 jours par semaine. 5 % des répondants souhaiteraient faire du télétravail à temps plein (4/5 jours). À peine 5 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ne voudraient plus jamais travailler chez eux après la crise du coronavirus.

"Les entreprises ne sont pas assez préparées"

Les avantages de cette méthode de travail à distance implique d'ailleurs de nombreux avantages, autant pour le travailleur que pour l'employeur. "On remarque que la productivité est en hausse, et naturellement, cela va aider à régler certains problèmes du quotidien, comme les embouteillages sur la route, qui est un facteur très important mais il permettra aussi une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Toutefois, le télé-travail n'est pas adapté à tous les types de job, les sociétés doivent en faire l'exercice en amont pour le tester avant de le généraliser, c'est tout toute une réflexion à mener, une transformation à effectuer", explique-t-il.



D'ailleurs, nos entreprises sont-elles réellement prêtes à prendre le pas du travail à distance de manière durable ? Pas vraiment selon l'enquête menée par le cabinet BDO. la moitié des personnes interrogées ont indiqué que les entreprises ne disposent toujours pas de politique de télétravail. La raison ? « Cela s'explique surtout par le manque de préparation et d'organisation dans ce sens des entreprises par l'intermédiaire des managers », répond Geert Volders. "L'intérêt des sociétés est là, nous avons pu le constater. Cependant, les entreprises doivent aussi mettre en route un système de coaching, un management basé sur la confiance pour que ça marche. Le tout avec des horaires flexibles car on ne peut pas contrôler tout le monde au domicile, ça deviendrait malsain pour tout le monde. Le self leadership et la confiance auprès des employés est essentielle pour que tout ce système fonctionne et force est de constater que les employeurs ne sont pas encore au point à ce niveau".



De plus, une personne sur trois indique que son entreprise n'a pas de politique officielle en matière de télétravail, y compris en ce qui concerne les aspects fiscaux et de sécurité sociale. Et une personne sur trois indique qu'elle a besoin d'outils de collaboration supplémentaires et qu'elle ne peut pas encore travailler “sans papier” depuis son domicile, selon l'enquête en question.