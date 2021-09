On pensait que le télétravail allait rentrer dans les mœurs et que nous ne connaîtrions plus la situation d’avant crise, mais force est de constater que le travail à la maison n’est plus la norme. Premier argument avec les bouchons qui reviennent à ce qu’ils étaient en février 2020 pour accéder à la capitale, tous les matins. Et puis, il y a les chiffres. Une étude menée par Acerta et la KUL depuis la rentrée montre que six entreprises sur dix choisissent de laisser les travailleurs revenir au bureau plus de la moitié du temps, au moins trois jours par semaine, donc. “Depuis le 1er septembre, la recommandation des pouvoirs publics de travailler à domicile a disparu en Flandre et en Wallonie. Mais cela signifie-t-il aussi que les travailleurs doivent et vont à nouveau passer la majorité de leurs heures de travail au bureau ? 9 entreprises sur 10 ont déjà l’intention d’instaurer la forme de travail hybride – un mélange entre télétravail et travail au bureau, indique par ailleurs l’étude. Le fait que 90 % des employeurs optent pour le travail hybride implique également que 10 % n’y adhèrent pas. La plupart d’entre eux – 9 % – demanderont à leurs travailleurs de se rendre au bureau toute la semaine de travail. À l’autre extrémité du spectre, peu d’entreprises pratiquent le télétravail à 100 % : 1 %.”

Et Olivier Marcq, conseiller juridique chez Acerta Consult, de préciser. “Le travail hybride ne se prête pas à toutes les entreprises. Il y aura toujours des entreprises où de nombreuses activités, sinon toutes, dépendent du lieu. Sur les 9 % d’employeurs qui souhaiteraient voir leur personnel revenir complètement au travail au bureau, ce sont surtout les petites entreprises qui s’en tiennent à la forme de travail classique.”

Ainsi, 18,5 % des entreprises de moins de 50 travailleurs optent pour le 100 % en présentiel, contre 8,9 % des entreprises comptant entre 51 et 199 travailleurs. A contrario, aucune entreprise de plus de 500 travailleurs n’a opté pour un retour à 100 % au bureau.