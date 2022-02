Le télétravail est toujours obligatoire à hauteur de quatre jours par semaine. Mais le Comité de concertation qui se tient ce vendredi devrait débattre de son avenir proche. Si un consensus politique existe pour faire passer le baromètre du rouge à l’orange, les positions sont divisées sur le fait d’appliquer le travail à domicile. Certains préfèrent qu’il soit facultatif et d’autres voudraient le limiter à deux ou trois jours par semaine.

Pedro Facon recommande, comme les experts du Gems, un passage à trois jours obligatoires par semaine. "On constate que le rythme de quatre jours par semaine est excessif. On sent que les employés veulent revenir davantage au bureau, note Geert Volders, expert en télétravail auprès du cabinet de conseil BDO Belgium, une société qui conseille les entreprises en matière de gestion du travail à domicile. Le Covid rend moins anxieux qu’il y a un an mais à côté de ça, une partie de la population est craintive à l’idée de revenir massivement au bureau. Il y a des habitudes qui ont été prises grâce au travail à la maison. Le défi sera d’être aussi productif en revenant davantage sur le lieu de travail, tout en étant autant épanoui à côté."

(...)