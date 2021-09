De plus en plus de sociétés sont visées, avec des demandes de rançon parfois à la clé.

En 2020, le CERT, le service opérationnel du Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB), a reçu 7 433 rapports de toutes sortes de cyberattaques ou de problèmes liés à la cybersécurité. Les plus virulentes se font grâce à des rançongiciels ( rans omwares , en anglais). Ce sont des logiciels malveillants qui bloquent l’accès à l’ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclament à la victime le paiement d’une rançon pour en obtenir de nouveau l’accès. En 2019, le CERT a reçu 93 rapports de ransomware pour 82 en 2020.

"Tous ces chiffres sont largement sous-évalués", explique Olivier Bogaert, commissaire à la Federal Computer Crime Unit. "Pour une question d’image, les entreprises et les organisations qui en ont été victimes sont souvent très discrètes à ce sujet et, en cas d’extorsion, révèlent rarement les montants qu’elles ont payés comme rançon. Par contre, ces dernières années, de plus en plus d’entreprises souscrivent une assurance Protection numérique."