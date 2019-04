La 31e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 13.315.462,48 euros à l'issue de la grande soirée de clôture samedi. L'opération de charité en faveur de la recherche contre le cancer, organisée par RTL-TVI, bat le record de l'édition 2018 qui était de plus de 12 millions d'euros.

Pour la première fois, toute la famille du Télévie était rassemblée sur un seul et même site. Plateau télé, studio radio de Bel RTL et call center (d’une capacité de 5 000 appels par heure) étaient réunis à Louvexpo, à La Louvière. Autant dire qu’il y avait un monde de fou sur place. En coulisses, ça grouillait de monde.

Il y avait bien sûr toutes les vedettes de RTL sur leur 31, comme il se doit. Les innombrables équipes techniques également. Et le Télévie ne serait pas le Télévie sans ses vedettes. Typh Barrow, Léa Paci, Lou, Emmnauel Moire, Frédéric François, David Hallyday, Pascal Obispo et Salvatore Adamo étaient de la partie pour animer la soirée avec, notamment, un hommage très émouvant rendu à Maurane disparue voici un an quasi jour pour jour.

Loïc Nottet était également de la soirée. Le jeune chanteur l’a confié, le sort des enfants lui tient particulièrement à cœur. "On ressent une sorte de culpabilité, nous a-t-il confié. Je ne suis pas très vieux mais j’ai parfois quelques années en plus que certains qui sont partis vraiment très jeunes. Le cancer, ça m’effraie. J’ai peur qu’il se réveille un jour en moi."

Quant à Matt Pokora, le parrain de cette édition, il n’aura pas ménagé sa peine pour animer le plateau et ses coulisses afin d’inciter le public à se montrer généreux pour la lutte contre le cancer. Parmi les moments d’émotion qui n’ont pas manqué de ponctuer la soirée, figure la rencontre entre le chanteur et la jeune Nolwenn, 15 ans, qui fait face avec courage et détermination face à la maladie. Elle a laissé le volubile artiste sans voix. L’évocation des figures du Télévie 2018 disparues ces douze derniers mois a aussi apporté son lot d’émotion. On pense à Marie-Hélène, 11 ans, et Johanna, 19 ans, vaincues toutes les deux par la leucémie.

Côté records, il y a bien sûr eu la vente aux enchères sans précédent du disque d’or d’Angèle (lire ci-dessous). Mais aussi le succès de l’opération "pièces rouges". Pour ce 31e Télévie : elle a rapporté 379 071,48 euros ! Vendredi, à la pesée et alors que toutes les pièces n’avaient pas été comptabilisées, c’étaient 14 215 180 pièces qui avaient été collectées, soit 42,511 tonnes ! Bérénice, qui est à l’initiative de l’opération, n’a pu cacher son émotion.

Les petites rivières faisant les grands fleuves, on épinglera aussi le record établi par Valériane, ancienne candidate belge du Meilleur pâtissier, qui a réalisé 1 500 cupcakes en huit heures.