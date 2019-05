Après un début de mois de mai historiquement froid (du jamais vu depuis 30 ans), un retour à des températures de saison est attendu pour vendredi. Ce qui concorde avec le passage d'une masse d'air plus douce au-dessus de notre pays.

Le temps sera sec et généralement ensoleillé ce lundi, d’après les prévisions de l’Institut royal météorologique. Mais il fera encore un peu frais pour la saison avec des maxima de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés dans le centre

"A priori, pour le restant de la semaine, on va revenir à un temps agréable, mais avec des nuits toujours un peu trop fraîches pour la saison. En journée, jusqu'à jeudi, on sera entre 15 et 17 degrés, ce qui reste toujours un peu en-dessous des normales de saison. Mais dès vendredi, on va repartir vers une température de 20 degrés, donc enfin des normales de saison mais avec toutefois quelques risques d'orage durant le week-end", détaille Pascal Mormal, météorologue à l'Institut royal météorologique (IRM).

Bonne nouvelle donc, les températures très fraîches du mois de mai sont derrière nous, même si les minimas restent assez bas pour la saison, entre 4 et 5 degrés pour le centre du pays.



Un mois de mai historiquement froid

Au sein de l'IRM, on calcule la météo de décade en décade (période de dix jours). Et ce début de mois de mai est un des plus frais jamais enregistrés au niveau des températures pour la saison sur ces 30 dernières années.