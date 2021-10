Le patron de la police fédérale se dit vigilant: "Nous ne sommes pas à l’abri d’un attentat par un loup solitaire".

Les opérations Sky ECC menées cette semaine encore dans notre pays le prouvent : la criminalité organisée ne souffre pas de la crise. "Le narcoterrorisme ne se limite plus à l’Amérique du Sud. Il est désormais présent chez nous et je tiens ici à féliciter les policiers pour le travail mené. C’est du jamais-vu en Belgique. Un travail considérable qui démontre que la réalité dépasse la science-fiction. Un travail qui implique aussi qu’on mette davantage de personnes sous protection et cette mission dépend aussi de la police fédérale ", précise le commissaire général rappelant, au passage, la nécessité de ne pas désinvestir dans ces services. Les deux autres préoccupations de Marc De Mesmaeker sont la cybercriminalité et le terrorisme. " Il ne faut jamais perdre de vue le terrorisme. Il n’y a pas de place pour le laxisme. Malgré le niveau 2 actuel, nous ne sommes pas à l’abri d’un attentat par un loup solitaire. La menace n’a pas disparu et même si nous n’avons pas connaissance d’une menace concrète, nous devons néanmoins rester vigilants face à la situation en Afghanistan et à l’émergence de l’Etat islamique dans les pays d’Afrique."