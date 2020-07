Si la Belgique possède la capacité opérationnelle de réaliser plus de 40.000 tests par jour, la barre reste bloquée à 15.000 ces derniers jours. Alors qu'à Bruxelles, certains centres de tests sont saturés.

C’est le grand oublié du CNS qui s’est déroulé ce lundi. Aucun mot voire très peu sur le testing, cet outil pourtant primordial pour endiguer une épidémie.



En effet, le dépistage de masse, à effectuer dès le début de la crise pour une efficacité optimale, vise à rapidement isoler les sujets infectés et leurs contacts, permettant ainsi de diminuer le nombre de cas graves dans la phase aiguë. Cette technique peut s’avérer très efficace, comme en attestent les réussites de Singapour et de Taïwan dans la réduction du nombre de cas. Mais la fenêtre d’opportunité est très étroite : pour être efficace et rentable, le dépistage et le traçage des cas doivent se faire avant la circulation active du virus dans la population et la mise en place de mesures généralisées de distanciation sociale.

Une mesure plus urgente et surtout indispensable pour de nombreux experts, c’est le lancement des campagnes de dépistage massif. “C’est indispensable, c’est la clé. Le testing reste fondamental et ce surtout pour une maladie qui n’a pas un stigmate évident. Les asymptomatiques jouent un rôle important dans la transmission du virus. Il faut tester plus surtout qu’on peut désormais se le permettre. On applique le testing de manière beaucoup trop dirigée chez nous”, pointe du doigt le Dr Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.