Le président de la fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, a accusé dimanche le président de la N-VA, Bart De Wever, de nier à nouveau Bruxelles quand il propose qu'un gouvernement fédéral soit formé à partir de la Flandre et de la Wallonie.

"C'est une provocation de plus. Il semble être dans la nature de la N-VA de mépriser Bruxelles, ses habitants et ses institutions. Ce n'est pas de cette façon que l'on peut prétendre apporter une solution. La Belgique est formée de trois Régions à part entière et sur pied d'égalité: la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Nier Bruxelles, c'est nier la Belgique", a souligné M. Laaouej.

La co-présidente d'Ecolo, Rajae Maouane, a également dit tout le mal qu'elle pensait de la proposition de la N-VA.

"Encore une fois: vous ne pouvez pas nier l'existence de Bruxelles! Bruxelles est une région à part entière et les Bruxellois méritent le respect. Dans notre capitale, nous montrons le chemin: en travaillant ensemble", a-t-elle dit, en néerlandais, sur Twitter.

Le scénario de M. De Wever ressemble à l'idée de la coalition "miroir" déjà proposée par le président du CD&V, Joachim Coens, à savoir une formule qui reprendrait d'une part la majorité en Wallonie (PS, MR, Ecolo) et d'autre part la majorité en Flandre