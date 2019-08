Durant tout le mois de juillet, le Tour de France a rythmé les journées de nombreuses familles. Il faut dire que la Grande Boucle avait, cette année, une saveur particulière puisque le Grand Départ avait lieu à Bruxelles, et que le pays a connu les joies de la caravane publicitaire et de la présence de coureurs prestigieux durant trois journées ! Sans parler des jours précédents où les organisateurs de la plus grande course du monde avaient mis les petits plats dans les grands pour proposer un programme festif des plus attractifs !

De quoi voir les yeux des plus petits mais aussi des plus grands briller de mille feux.

Du côté de l’Horeca, on s’est également frotté les mains avec l’affluence de spectateurs venus des quatre coins du monde ! Mais ce n’est pas le seul secteur à tirer profit du passage de la course au maillot jaune. Les magasins de cycles, eux aussi, sont ravis. À Wavre, le magasin de cycles Moving Store le confirme : oui, il y a un effet Tour de France sur la fréquentation.

(..)