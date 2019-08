Aurélien Rosy a cédé à l’appel du deux-roues durant le Tour de France. " J’habite Villers-la-Ville et le Tour y passait. Forcément, j’ai veillé à le voir passer. Avec plusieurs collègues, on a parlé de l’événement et on s’est dit que ce serait quand même bien que l’on se remette à faire du vélo et, pourquoi pas, aller travailler à vélo. Sur environ 80 personnes qui travaillent là où je bosse, on est une dizaine à avoir décidé de s’y mettre !"

