Victoria Austraet, de DierAnimal, est très sensible à la problématique. " Le trafic de chiens provenant des pays de l’Est est un véritable fléau et un des nombreux problèmes qui me tiennent à cœur ", indique la députée Bruxelloise. " Les solutions existent, et il est urgent de prendre les mesures radicales qui s’imposent pour endiguer ce trafic."

(...)